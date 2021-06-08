Apple 7-го июня в рамках открытия ежегодной конференции для разработчиков WWDC анонсировала iOS 15. Обновленная операционная система получила ряд нововведений, среди которых прокачанный FaceTime, улучшенный центр уведомлений, редизайн приложения «Погода» и многое другое. Мы скачали первую бету для разработчиков и расскажем подробнее обо всех изменениях.
Домашний экран и экран блокировки
На первый взгляд все осталось без изменений. Apple не стала перерисовывать иконки и остальные элементы домашнего экрана. На мой взгляд, iOS 15 не помешал бы небольшой редизайн, чтобы внешний вид мобильной операционки пришел в соответствие с macOS Big Sur / Monterey.
Календарь
Приложение календаря не получило видимых изменений.
Фото
Основное нововведение в приложении «Фото» — отображение EXIF-данных. Теперь если свайпнуть вверх фотографию, можно ознакомится с подробной информацией: камера, формат, разрешение, размер, ISO, фокусное расстояние, диафрагма и выдержка.
Камера
Apple решила не менять интерфейс камеры. Это вполне логичный шаг. Пользователи за многие годы привыкли к определенным механикам, потому нет смысла нарушать привычные сценарии.
Почта
В «Почте» появилась новая функция «Защита действий». Она позволяет скрывать IP-адрес и конфиденциально загружать весь контент из удаленных источников. Это мешает трекерам отслеживать действия пользователей в «Почте».
Часы
В приложении «Часы» Apple наконец-то вернула удобный «барабан» для ввода времени будильника.
Карты
В «Картах» немного изменился интерфейс. Появилось масштабирование до уровня глобуса. В целом для жителей России обновление не особо ценное, поскольку детализация РФ попрежнему низкая.
Погода
Погодное приложение получило большой редизайн. Оно стало более информативным.
Напоминания
В «Напоминаниях» появились теги для упорядочивания. Они позволяют навести порядок. Также добавили смарт-списки, с их помощью можно автоматически объединять напоминания по тегам, датам выполнения и другим критериям.
Заметки
В «Заметках» появилась возможность совместной работы.
Акции
«Акции» не получили изменений.
Здоровье
В приложение «Здоровье» добавили новый раздел «Доступ». С его помощью можно держать родных и близких в курсе состояния вашего здоровья. Все медданые защищены шифрованием и конфиденциальны. Доступ можно запретить в любой момент.
Настройки
В приложении системных настроек изменился интерфейс.
Safari
У браузера Safari изменился интерфейс. Адресная строка и основные элементы управления переместились в плавающее окошко, которое расположено в нижней части экрана. Это удобно для смартфонов с большим экраном, например, iPhone 12 Pro Max. Перемещение между вкладками осуществляется свайпами по окошку. Это вполне логичное решение, поскольку оно гармонично соответствуют переключению между запущенными приложениями, проводя пальцем по полоске внизу экрана.
В диспетчере вкладок заменили громоздкую устаревшую карусель на компактную сетку. Таким образом ускоряется навигация и управление открытыми сайтами.
Сообщения
В «Сообщениях» добавлена функция «Отправлено вам». С её помощью контент, которым с вами поделились в iMessage, может автоматически отображаться в различных приложениях, в том числе «Музыка», «Фото», Safari и других.
Пункт управления и переключатель запущенных приложений
Эти элементы интерфейса iOS 15 остались без особых нововведений за исключением новой кнопки «Не отвлекать» в пункте управления. По нажатию раскрывается новое меню, позволяющее сфокусироваться на важном с помощью различных планов: «Не беспокоить», «Личное время», «Работа» и «Сон».
Остальные приложения получили незначительные изменения. Apple анонсировала метод ввода свайпом для русской клавиатуры, но он пока не работает в первой бете для разработчиков. Скачать новые обои macOS Monterey, iPadOS и iOS 15 можно здесь, не устанавливая тестовую сборку операционных систем. А если все же возникнет желание попробовать новые операционки в числе первых, то у нас есть инструкция, как это сделать.
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На iPhone XR полёт нормальный. Даже iPhone SE первого поколения нормально работает и поддерживается, только сильно греется и разряжается быстро.
По часам — наконец-то вернули.
И по вводу свайпом — ждём. На том же Андроиде давно всё есть, а тут Эппл ждёт чего-то. :)