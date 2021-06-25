Apple выпускает вторые бета-версии iOS и iPadOS 15 beta 2 для разработчиков спустя две недели после выхода первых. Обновления можно загрузить по воздуху при наличии соответствующего профиля на устройстве. Тестовые сборки рекомендуется использовать на дополнительных устройствах, поскольку ранние версии могут содержать различные ошибки и проблемы.
Согласно примечаниям к выпуску, Apple исправила внушительный список багов. По словам компании, вторая бета недоступна для 9,7-дюймового iPad Pro по неуказанным причинам.
Напомним, iOS и iPadOS 15 — это крупные обновления, которые были недавно представлены на конференции разработчиков WWDC 2021. Операционные системы получили множество новых функций, среди которых обновленный FaceTime, дополнительные возможности для «Сообщений» и многое другое.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru