Правительство РФ опубликовало «дорожную карту» по урегулированию статуса криптовалюты в стране. Об этом рассказали в РБК.
Проект подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он описывает процесс регулирования операций и транзакций с криптовалютой в России и рассчитан на внедрение до конца 2022 года. В подготовке документа принимали участие несколько государственных структур: Генпрокуратура, Росфинмониторинг, Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Минцифры, Банк России, и, конечно, ФСБ и МВД. Поддержали его все участники, кроме Центробанка — он всё так же выступает за полный запрет криптовалют в стране.
Большинство составителей проекта сошлись на том, что «инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета». Иными словами, запрещать крипту пока не планируется, так как государство видит в ней определенного рода выгоды. Кроме того, власти осознают, что полный запрет использования криптовалют физически невозможен и приведет к уходу этой перспективной отрасли в тень.
Так что же собираются делать с криптой? Предложены следующие шаги по легализации её статуса:
- Создать систему контроля за деятельностью всех участников крипто-платформ — организаторов, операторов и клиентов (к маю 2022 года);
- Определить законный статус участников крипто-рынка и порядок их деятельности, а также выбрать госорган, который будет контролировать эту сферу;
- Расширить механизмы контроля за отмыванием средств на криптовалютные операции (к ноябрю 2022 года)
- Определить ответственность за преступления с использованием криптовалют, за уклонения от декларирования доходов в этой области, а также за использование подставных лиц для вывода средств на дебетовые карты;
- Идентифицировать всех участников крипто-рынка в России.
Ранее мы рассказали, что студенты известной образовательной площадки GeekBrains подали коллективный иск — они обвиняют компанию в мошенничестве с деньгами и нарушении закона о защите прав потребителей. Это похоже не правду, но суд разберется.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Ждём btc на 65
Мне удалось несколько раз заработать на btc,а точнее на его росте,мне больше по душе фондовый рынок ,в нем у меня больше уверенности.
Но также думаю в скором btc пойдёт обновлять исторический максимум,а вы так и будете кусать локти и считать что у меня будет 0:)
А если взять во внимание профицит генераций, то превращение их в какие никакие а все же деньги это логично.
А контролировать криптофермы проще чем их запрещать , хотя бы потому что вся генерация в стране находится под контролем государства.
Эти же клоуны хотят сделать её полностью подконтрольной и бессмысленной. А в дальнейшем сосать налоги с её владельцев.