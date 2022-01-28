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Правительство РФ опубликовало «дорожную карту» по урегулированию статуса криптовалюты в стране. Об этом рассказали в РБК.

Проект подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он описывает процесс регулирования операций и транзакций с криптовалютой в России и рассчитан на внедрение до конца 2022 года. В подготовке документа принимали участие несколько государственных структур: Генпрокуратура, Росфинмониторинг, Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Минцифры, Банк России, и, конечно, ФСБ и МВД. Поддержали его все участники, кроме Центробанка — он всё так же выступает за полный запрет криптовалют в стране.

Большинство составителей проекта сошлись на том, что «инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета». Иными словами, запрещать крипту пока не планируется, так как государство видит в ней определенного рода выгоды. Кроме того, власти осознают, что полный запрет использования криптовалют физически невозможен и приведет к уходу этой перспективной отрасли в тень.

Так что же собираются делать с криптой? Предложены следующие шаги по легализации её статуса:
  • Создать систему контроля за деятельностью всех участников крипто-платформ — организаторов, операторов и клиентов (к маю 2022 года);
  • Определить законный статус участников крипто-рынка и порядок их деятельности, а также выбрать госорган, который будет контролировать эту сферу;
  • Расширить механизмы контроля за отмыванием средств на криптовалютные операции (к ноябрю 2022 года)
  • Определить ответственность за преступления с использованием криптовалют, за уклонения от декларирования доходов в этой области, а также за использование подставных лиц для вывода средств на дебетовые карты;
  • Идентифицировать всех участников крипто-рынка в России.
Это основное, что следует знать. По сути, Россия хочет полностью контролировать криптовалютные операции, так же как и оборот обычных наличных или безналичных средств. Кроме того, проект содержит требование о «приземлении» всех иностранных крипто-бирж и компаний, которые хотят работать на территории России.

Ранее мы рассказали, что студенты известной образовательной площадки GeekBrains подали коллективный иск — они обвиняют компанию в мошенничестве с деньгами и нарушении закона о защите прав потребителей. Это похоже не правду, но суд разберется. 



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Источник:

РБК РБК

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