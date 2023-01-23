В «VK Музыке» появились подкасты

«Подкасты» — новый раздел сервиса «VK Музыка», который объединил в том числе эксклюзивные шоу. Подкасты доступны в приложении «VK Музыка», а также внутри обновлённого раздела «Музыка» в мобильном приложении «ВКонтакте».
Познакомиться с контентом можно на витрине, где представлены различные форматы — от юмористических выпусков и подкастов о музыке до проектов об отношениях, психологии и расследований. На старте доступно несколько эксклюзивов. Среди них — первый сезон нового проекта «Мифы» о сюжетах древних культур и великих цивилизаций от студии «Терменвокс», эксклюзивный сезон популярного проекта «Шире чек» о том, как начать зарабатывать больше, и второй сезон подкаста «Хакни мозг» от «Богемы» о том, как устроена наша психика. Меломанов ждёт проект от «VK Музыки» — подкаст «Космический джэм», в студии которого появятся известные продюсеры и музыканты.
Раздел будет развиваться и дополняться, скоро появятся новые функции для слушателей и авторов. Попасть на платформу со своим подкастом просто: достаточно оставить заявку.
Подкасты можно слушать бесплатно. С подпиской на «VK Музыку» прослушивание доступно без рекламы и с выключенным экраном.
Чтобы в приложении «VK Музыка» появился раздел с подкастами, необходимо обновить его до самой свежей версии.