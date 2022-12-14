VK Клипы запустили масштабный апдейт для блогеров

Платформа для размещения коротких вертикальных видео VK Клипы анонсировала масштабное предновогоднее обновление для блогеров. Главными фичами апдейта стали продвинутый видеоредактор, оригинальные пользовательские звуки, статистика личного кабинета и многое другое.
Обновлённый видеоредактор предлагает новую единую временную шкалу клипа с удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Теперь можно видеть и монтировать все фрагменты ролика одновременно, раньше пользователям приходилось склеивать видео по кускам.
Ещё одно нововведение позволяет снимать ролики под оригинальные звуки других пользователей VK Клипов. Разработчики отмечают, что все пользовательские звуки будут проходить внутреннюю модерацию на предмет нарушения авторских или смежных прав. Пользователи смогут сохранять нужные песни и звуки для съёмки коротких видео в «Избранное».
Команда сервиса также анонсировала начало тестирования мобильных трансляций в VK Клипах. Опция пока доступна в бета-версии некоторым авторам.
Теперь пользователи VK Клипов смогут моментально делиться роликами в историях ВКонтакте.
Кроме того, начинающим авторам станет доступен онлайн-курс «Школа клиперов», а топовые блогеры-миллиардники получат специальную награду.
Более подробную информацию о других изменениях в VK Клипах можно получить на самой платформе.