



Соцсеть «ВКонтакте» добавила в мобильное приложение новый раздел «Покупки». Он представляет из себя ленту с записями, фотографиями и видео со ссылками на товары, которые могут заинтересовать пользователя. Лента формируется на основе его интересов, а также сезонности и праздников.



В настоящее время в разделе «Покупки» представлены только товары от «AliExpress России», продвигаемые блогерами и сообществами, но в скором времени будут добавлены другие продавцы. Для части пользователей предусмотрен поиск по товарам и деление на категории. Компании, желающие торговать своими товарами в новом разделе, могут подать заявку через паблик VK for Sellers.



Тестирование продажи товаров через «ВКонтакте» началось в ноябре 2019 года. Тогда блогеры, сотрудничающие с соцсетью, начали рекламировать товары от «ВКонтакте» и «AliExpress Россия», а оплатить покупку можно было в мини-приложении AliExpress внутри соцсети.







