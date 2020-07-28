Соцсеть «ВКонтакте» добавила в мобильное приложение новый раздел «Покупки». Он представляет из себя ленту с записями, фотографиями и видео со ссылками на товары, которые могут заинтересовать пользователя. Лента формируется на основе его интересов, а также сезонности и праздников.
В настоящее время в разделе «Покупки» представлены только товары от «AliExpress России», продвигаемые блогерами и сообществами, но в скором времени будут добавлены другие продавцы. Для части пользователей предусмотрен поиск по товарам и деление на категории. Компании, желающие торговать своими товарами в новом разделе, могут подать заявку через паблик VK for Sellers.
Тестирование продажи товаров через «ВКонтакте» началось в ноябре 2019 года. Тогда блогеры, сотрудничающие с соцсетью, начали рекламировать товары от «ВКонтакте» и «AliExpress Россия», а оплатить покупку можно было в мини-приложении AliExpress внутри соцсети.
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2. Сделайте так, что бы если пользователь на что то нажал НЕ ИНТЕРЕСНО, то это не должно больше никогда появляться на экране.
3. Как банить группы на время за рекламу ???
ВК этим займитесь а не ху’той