Соцсеть «ВКонтакте» обновила раздел с музыкой. Теперь в нём доступны ежедневно обновляемые чарты треков и альбомов.
Чарты формируются в зависимости от числа прослушивания музыкальных композиций и перестраиваются каждый день. В рейтингах — по 100 треков и 100 альбомов. Количество прослушиваний треков не отображается, но для каждой композиции показана динамика — упала она в рейтинге, повысилась или осталась на той же позиции, что и днём ранее. Треки можно перемешать, чтобы слушать в случайном порядке.
Есть и другие изменения. Например, теперь в карточке любимого артиста или группы есть сборники и совместные проекты с их участием. Благодаря этому можно ближе знакомиться с творчеством музыкантов и находить для себя новые интересные имена.
В настоящее время все эти нововведения реализованы только в браузерной версии «ВКонтакте». Скоро они должны будут появиться в мобильных приложениях соцсети для Android и iOS.
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