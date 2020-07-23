Соцсеть «ВКонтакте» в рамках эксперимента запустила магазин с компьютерными играми. Их можно покупать, скачивать напрямую с сайта и запускать на компьютере вне браузера.
В каталоге собраны игры от независимых разработчиков: головоломки, приключения, стратегии, 3D-шутеры и проекты других жанров. Многие из них размещены эксклюзивно в VK: например, геймеры могут построить цивилизацию в Doodle God, стать солдатом космического спецназа в Orange Cast или рисовать картинки цветными кубиками в «Легендарных мозаиках — 2».
Приобрести игры можно прямо «ВКонтакте» и по выгодным ценам — например, сейчас многие приложения доступны со скидкой до 30%. Чтобы установить игру и сохранять прогресс, не придётся создавать новый личный кабинет и запоминать очередной логин с паролем — достаточно авторизоваться с помощью аккаунта «ВКонтакте».
Вкладка со всеми скачиваемыми играми находится в пункте меню «Игры» в десктопной версии «ВКонтакте» — vk.com/apps?act=downloaded_games.
В игровом магазине «ВКонтакте» выложены в основном игры от инди-разработчиков. Доступно несколько эксклюзивов, например, головоломка «Легендарные мозаики 2», шутер Orange Cast и ККИ «Генералы: Вторая мировая». В настоящее время каталог небольшой, но соцсеть планирует пополнять его, если у пользователей возникнет интерес к проекту. В будущем в магазине появятся пользовательские отзывы, подборки, рейтинги и персональные рекомендации. В играх будут реализованы социальные механики, позволяющие игрокам соревноваться и объединяться в команды.
Это далеко не первый эксперимент «ВКонтакте» с играми. В мобильном приложении доступен каталог мобильных игр, а на платформе VK Pay можно приобретать ключи для игр из каталога Steam.
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