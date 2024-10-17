В VK Видео появился «Детский режим». Работает на ТВ и мобильных устройствах

«Семейный контент становится одной из самых быстрорастущих категорий в VK Видео. Пользователи приложения на ТВ в среднем проводят за просмотром детского и семейного контента 280 минут в день. Мы сделали безопасную площадку, где дети смогут с удовольствием проводить время: смотреть любимые мультфильмы, образовательные и развлекательные шоу, а также видео от семейных блогеров. Контент не содержит рекламы и тщательно подобран командой профессиональных детских редакторов. Простая навигация и крупные элементы меню помогут юным зрителям быстро ориентироваться», — отметил Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK.

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Сегодня, 17 октября, сервис VK Видео запустил «Детский режим», который открывает доступ только к многотысячной библиотеке обучающего и развлекательного контента для детей.Представители платформы заявляют, что новый режим обеспечивает безопасность для юных зрителей. Функция доступна в бета-версии на Smart TV и Android TV. «Детский режим» упрощает поиск видео для детей: они смогут смотреть как классику российской мультипликации и популярные анимационные новинки, так и развивающие и обучающие видео. В библиотеке также есть контент от популярных блогеров, семейные фильмы и интерактивные видео. Для детей от 0 до 12 лет библиотека контента подобрана вручную, предусмотрен безопасный поиск по заранее размеченной базе.Для активации «Детского режима» нужно зайти в свой профиль в приложении VK Видео, переключиться на детский режим и установить четырёхзначный PIN-код. Так дети не смогут вернуться во взрослый профиль даже при перезагрузке приложения. В случае утери PIN-кода его можно восстановить через мобильное приложение VK Видео.Пока функция доступна в бета-версии на Smart TV и Android TV, позже появится в приложении VK Видео на смартфонах и планшетах с Android и iOS.