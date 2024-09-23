В «VK Видео» появился интерактивный контент. Можно влиять на происходящее на экране

Сервис «VK Видео» открыл раздел с интерактивными видео. Они сняты популярными российскими блогерами, а развитие сюжета зависит от действий зрителя.
При просмотре интерактивных видео пользователи могут участвовать в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования. Чтобы сделать выбор, необходимо в установленное время нажать на специальные кнопки или кликабельные области на экране. Сюжет меняется в зависимости от действий пользователя, позволяя экспериментировать с различными вариантами развития событий или открывать новые финалы.
В разделе «Интерактив» уже доступно 18 видео, а всего их будет 49 (или больше, если этот проект понравится зрителям). Главными героями роликов станут блогеры Влад А4, Эксайл, Милана Стар, Кукояки и команда «КликКлак». Например, в фильме «Кошмарный сон А4» зритель оказывается внутри кошмарного сна Влада, где нужно управлять блогером и помогать ему сбежать от монстров и других кошмаров. В проекте «Помоги Милане» юные пользователи могут собрать блогершу Милану Стар на знаковое мероприятие, выбрав наряд, макияж и место, куда она пойдёт. Также доступны интерактивные мультфильмы, в которых дети могут выбирать правильные ответы и интересные повороты в сюжетах с любимыми героями: «Азбука родного города» со «Смешариками», «Доктор Машинкова», «Клуб „Вопросики“» и «Моя звёздочка».
Смотреть интерактивный контент в «VK Видео» можно на разных платформах, но пользователи жалуются, что он не загружается в некоторых браузерах (например, в Chrome на Windows) и подтормаживает в приложении на iOS при выборе действий.
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