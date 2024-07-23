В WhatsApp появится функция, подсмотренная у iPhone

Артем
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Она позволит быстро обмениваться файлами с пользователями поблизости.

Аналог AirDrop обнаружили специалисты из WABetaInfo в последней бета-версии WhatsApp для iOS. С помощью Nearby Share пользователи смогут обмениваться фото, видео и документами с людьми, находящимися поблизости, по беспроводной сети. Передача файлов защищена сквозным шифрованием. Однако из-за ограничений iOS для владельцев iPhone функция будет работать несколько иначе.

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Nearby Share для Android обнаруживает устройства поблизости, версия для iOS попросит отсканировать QR-код для дальнейшего обмена. Несмотря на ввод дополнительных действий, у функции есть некоторые плюсы — она будет работать между iOS и Android. Так пользователям с разными смартфонами станет легче делиться информацией.

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Несмотря на то, что эта функция была обнаружена в последней бета-версии WhatsApp, на данный момент она доступна только для внутреннего тестирования. Подробностей о том, когда Nearby Share станет доступна всем пока нет.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+194
antonchik55
Чем это отличается от простой передачи файлов путем WhatsApp?
час назад в 14:14
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