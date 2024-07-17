В WhatsApp добавили быстрый доступ к самому важному

Артем
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Связаться с родными и друзьями стало быстрее и проще.

Теперь важные контакты можно поставить на первую полосу через фильты и вкладку «Звонки».

Чтобы добавить контакт или чат в «Избранное» достаточно тапнуть на соответствующую вкладку в фильтрах над чатами и выбрать собеседника или важные группы. Таким же способом можно отсортировать пользователей во вкладке «Звонки».

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Порядок контактов и групп можно изменить в любой момент. Переходим в «Настройки» → «Избранное» → «Добавить в Избранное»

Опцию добавляют постепенно с выходом обновлений, она станет доступна всем пользователям WhatsApp в течение ближайших недель.

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Источник:
Phone Arena
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