В WhatsApp добавили быстрый доступ к самому важному

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Связаться с родными и друзьями стало быстрее и проще.Теперь важные контакты можно поставить на первую полосу через фильты и вкладку «Звонки».Чтобы добавить контакт или чат в «Избранное» достаточно тапнуть на соответствующую вкладку в фильтрах над чатами и выбрать собеседника или важные группы. Таким же способом можно отсортировать пользователей во вкладке «Звонки».Порядок контактов и групп можно изменить в любой момент. Переходим вОпцию добавляют постепенно с выходом обновлений, она станет доступна всем пользователям WhatsApp в течение ближайших недель.