В мобильной версии WhatsApp аудио и видеозвонки появились в 2015 и в 2016 годах соответственно. К сожалению, десктопная версия мессенджера до недавнего момента была лишена этих функций.
Сайт WABetaInfo сообщает, что голосовые и видеозвонки начали появляться в приложении WhatsApp Desktop. Судя по всему, обновление пока распространяется в качестве ограниченного запуска.
Пользователи, получившие доступ к новой функции, обнаружили в интерфейсе приложения новые кнопки в заголовке чата рядом с иконкой поиска. Ранее аналогичная возможность была добавлена в бета-версии десктопного WhatsApp.
Тем не менее вам по-прежнему понадобится держать смартфон подключенным к приложению для ПК. Несмотря на это, предполагается, что входящие и исходящие звонки будут обрабатываться на компьютере. Надеемся, что вместе с новой функцией можно будет использовать сторонние микрофоны и камеры.
Если у вас появился доступ к голосовым и видеозвонкам в WhatsApp на ПК, то не забудьте нам рассказать об этом в комментариях. Скорее всего, в связи с постепенным развертыванием все пользователи получат новую возможность в ближайшие несколько недель.
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Приложение для айпада, его тоже нет(((
Пока приходится им пользоваться из-за обилия контактов в нём, но стараюсь всех своих в телегу посадить)