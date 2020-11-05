





В этом месяце WhatsApp запускает новую функцию исчезающих сообщений. Она позволит пользователям мессенджера отправлять сообщения, которые автоматически удаляются через семь дней. Этой опцией можно будет воспользоваться в личных беседах, а также в групповых чатах.В исчезающих сообщениях также удаляются фотографии и видео спустя семь дней после отправки. Разработчики напоминают, что несмотря на удаление для обеих сторон, пользователи могут сделать скриншот переписки или просто копировать сообщения перед автоматическим удалением.При необходимости вам нужно будет включить функцию исчезающих сообщения по отдельности для каждой группы или контакта. После того как новая функция будет полностью развернута, она будет доступна в качестве новой опции в карточках контактов. Этот параметр не удаляет старые сообщения, а затрагивает только новые, после активации функции любой из сторон переписки. По словам разработчиков WhatsApp, в этом месяце доступ к исчезающим сообщениями получат все пользователи.