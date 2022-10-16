+149
В WhatsApp появилось долгожданное нововведение — можно редактировать отправленные сообщения
Александр Кузнецов —
Как выяснил сайт WABetaInfo, в свежей сборке WhatsApp для Android появилось редактирование сообщений. Эта функция готовилась и тестировалась около пяти лет.
Нововведение доступно в бета-версии WhatsApp, которую можно скачать из Play Маркета (если вы участвуете в бета-тестировании приложения). Изменить содержимое отправленного сообщения можно только в течение 15 минут после его отправки, по прошествии этого времени такая возможность пропадает. Если текст сообщения был изменён, вы и ваш собеседник увидите соответствующую отметку — «отредактировано».
Отрадно, что в WhatsApp теперь можно редактировать сообщения, ведь аналогичная возможность давно есть в Telegram и «ВКонтакте». После непродолжительного этапа тестирования эта возможность появится в релизных версиях WhatsApp на всех поддерживаемых платформах.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
Лучше бы убрали лимит по длительности видео 🤦🏼♂️
2 часа назад в 15:45
Ответить#
+465
Нет, не лучше
48 минут назад
Ответить#