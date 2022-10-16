WhatsApp

В WhatsApp появилось долгожданное нововведение — можно редактировать отправленные сообщения

Александр


Как выяснил сайт WABetaInfo, в свежей сборке WhatsApp для Android появилось редактирование сообщений. Эта функция готовилась и тестировалась около пяти лет.

Нововведение доступно в бета-версии WhatsApp, которую можно скачать из Play Маркета (если вы участвуете в бета-тестировании приложения). Изменить содержимое отправленного сообщения можно только в течение 15 минут после его отправки, по прошествии этого времени такая возможность пропадает. Если текст сообщения был изменён, вы и ваш собеседник увидите соответствующую отметку — «отредактировано».



Отрадно, что в WhatsApp теперь можно редактировать сообщения, ведь аналогичная возможность давно есть в Telegram и «ВКонтакте». После непродолжительного этапа тестирования эта возможность появится в релизных версиях WhatsApp на всех поддерживаемых платформах.
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Комментарии

+149
Куцов
В приложении айгадс появилась темная тема. Ну как появилась. Мысли о ней есть у вас в голове.
Вся суть постов Кузнецова.
2 часа назад в 15:01
#
Pavel Nikiforov
+574
Pavel Nikiforov
Лучше бы убрали лимит по длительности видео 🤦🏼‍♂️
2 часа назад в 15:45
#
Tigrolik
+526
Tigrolik
Еще 5 лет до релиза.
18 минут назад
#
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