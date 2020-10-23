





В мессенджере WhatsApp уже имеются функции безопасности, которые позволяют блокировать приложение разными способами. Самая простая форма защита — сканер отпечатка пальцев, но есть еще один способ, который так же прост в использовании, но недоступен для пользователей WhatsApp на Android: разблокировка по лицу.Сайт WABetaInfo сообщает, что последняя бета-версия приложения для операционной системы Google содержит две важные функции. Первая — возможность присоединиться к групповому вызову даже в том случае, если вы пропустили первоначальное приглашение.Вторая важная функция, релиз которой ожидается в ближайшее время, — поддержка разблокировки с помощью лица. В бета-версии обнаружили новое меню «Биометрическая блокировка», которое заменяет опцию «Блокировка отпечатком пальца».Новый раздел подтверждает, что WhatsApp позволит пользователям блокировать и разблокировать приложение с помощью отпечатка пальца, лица или других уникальных идентификаторов. Функции были обнаружены в бета-версии приложения для Android и пока неизвестны точные сроки их выхода в публичный доступ.