WhatsApp
В мессенджере WhatsApp уже имеются функции безопасности, которые позволяют блокировать приложение разными способами. Самая простая форма защита — сканер отпечатка пальцев, но есть еще один способ, который так же прост в использовании, но недоступен для пользователей WhatsApp на Android: разблокировка по лицу.

WhatsApp

Сайт WABetaInfo сообщает, что последняя бета-версия приложения для операционной системы Google содержит две важные функции. Первая — возможность присоединиться к групповому вызову даже в том случае, если вы пропустили первоначальное приглашение.

Вторая важная функция, релиз которой ожидается в ближайшее время, — поддержка разблокировки с помощью лица. В бета-версии обнаружили новое меню «Биометрическая блокировка», которое заменяет опцию «Блокировка отпечатком пальца».

WhatsApp

Новый раздел подтверждает, что WhatsApp позволит пользователям блокировать и разблокировать приложение с помощью отпечатка пальца, лица или других уникальных идентификаторов. Функции были обнаружены в бета-версии приложения для Android и пока неизвестны точные сроки их выхода в публичный доступ.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

WABetainfo WABetainfo

Ссылки по теме:

Скоро WhatsApp для ПК получит очень важное обновление Скоро WhatsApp для ПК получит очень важное обновление

Наконец-то WhatsApp обзаведется еще одной полезной функцией Наконец-то WhatsApp обзаведется еще одной полезной функцией

В WhatsApp скоро добавят функцию, которую очень просили пользователи В WhatsApp скоро добавят функцию, которую очень просили пользователи