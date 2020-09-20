





Бета-тестеры с сайта WABetainfo рассказали, что поддержка возможности запуска WhatsApp на нескольких устройствах находится на этапе финальной разработки. Функцию скоро начнут тестировать в приложении на операционных системах iOS и Android.Напомним, сейчас в WhatsApp отсутствует полноценная поддержка запуска одной учетной записи на нескольких устройствах. На данный момент мессенджер можно запустить на смартфоне и подключить к нему десктопную версию приложения, при этом они оба должны быть подключены к интернету. Пока у WhatsApp отсутствуют самостоятельные версии для планшетов и ПК.Новая функция позволит подключать к одной учетной записи WhatsApp до четырех устройств. Таким образом можно будет подсоединить несколько смартфонов, планшет и ПК без необходимости держать основной гаджет постоянно подключенным к сети. К примеру, похожая возможность уже давно реализована в мессенджере Telegram.