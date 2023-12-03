В WhatsApp наконец приходит одна из лучших функций Telegram

Фото: Unsplash
Разработчики WhatsApp работают над внедрением юзернеймов. Об этом пишет SamMobile.
Согласно источнику, в свежей бета-версии WhatsApp для Android обнаружено упоминание нового способа поиска пользователей. До сих пор их можно было найти по имени либо номеру телефона, но теперь в список добавился юзернейм, или имя пользователя.
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Судя по всему, WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям выбирать себе уникальные юзернеймы, по которым их можно будет найти в базе WhatsApp. На данный момент присвоение никнеймов не работает, но, скорее всего, возможность вскоре появится в бета-версии, а потом и в релизе.
Никнеймы появились в Telegram достаточно давно, и это крайне удобная вещь: благодаря коротким запоминающимся именам пользователя можно найти гораздо проще. Кроме того, юзернеймы способствуют приватности, так как с ним можно скрыть свой номер телефона и оставаться на связи.