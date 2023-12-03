В WhatsApp наконец приходит одна из лучших функций Telegram

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Разработчики WhatsApp работают над внедрением юзернеймов. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, в свежей бета-версии WhatsApp для Android обнаружено упоминание нового способа поиска пользователей. До сих пор их можно было найти по имени либо номеру телефона, но теперь в список добавился юзернейм, или имя пользователя.



