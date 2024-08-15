В WhatsApp появилась функция для радостного общения

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Выражайте свои эмоций без ограничений.Теперь в мессенджере WhatsApp доступны гифки из библиотеки Giphy и конструктор по созданию стикеров. Пользователи смогут отыскать подходящую анимированную картинку или эмодзи через поисковую строку. Если определенный стикер используется чаще остальных, он переместится как «Избранное» в верхнюю часть списка, как это сделано в Telegram.Также встроенный инструмент для создания и редактирования стикеров долгое время был эксклюзивным для пользователей iOS, а теперь доступен для Android.Чтобы воспользоваться новой опцией, достаточно тапнуть на иконку смайлика и выбрать один из пунктов.Опцию добавляют постепенно с выходом обновлений, она станет доступна всем пользователям WhatsApp в ближайшее время.