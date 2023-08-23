В WhatsApp появилась новая функция для торопливых
Артем Фунтиков —
Теперь в мессенджере можно создавать групповые чаты без названий. Но есть некоторые ограничения.
Групповые чаты удобно использовать если в обсуждении должны участвовать сразу несколько человек, например, обсудить совместный отдых или распланировать важное мероприятие. Если выбирать название беседы не позволяет время, можно спокойно пропустить этот пункт. В таком случае в шапке будут отображаться имена участников. У такого безымянного варианта есть некоторые минусы — добавить можно не более 6 человек, после выбора названия ограничение снимется.
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Пока новая функция находится на стадии развертки и может быть доступна не всем пользователям. Компания планирует завершить обновление в течение нескольких недель.
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