Microsoft делает из Paint что-то волшебное

Александр



Как выяснил сайт Windows Central, компания Microsoft планирует кардинально переделать программу Paint, которая всю жизнь была известна как максимально примитивный графический редактор. В неё будут добавлены новые возможности и даже нейросеть.

Обновлённый Paint будет выглядеть примерно так:



В программе появится нейросетевой инструмент Magic Paint, с помощью которого можно будет генерировать изображения по текстовому описанию, примерно как в случае с Midjourney.

Microsoft также обновит утилиту «Ножницы», предназначенную для создания и редактирования скриншотов. В ней появится функция оптического распознавания текста, которая позволит идентифицировать текст на фотографиях и скриншотах и упростит копирование и вставку информации из этих файлов. Также будет обновлено приложение «Камера» — в нём появится ИИ-функция, позволяющая распознавать людей на снимках, выделять их и вставлять в другие изображения.

Обновлённые версии Paint, «Ножниц» и «Камеры» будут подготовлены к следующему крупному апдейту Windows 11. Участники программы Windows Insider смогут получить эти программы гораздо раньше с одним из тестовых обновлений операционной системы.


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