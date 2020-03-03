Разработчики WhatsApp добавили в приложение долгожданную тёмную тему оформления. Она появилась на Android и iOS.

Пользователям Android 10 и iOS 13 нет необходимости включать эту тему в приложении, поскольку она активируется автоматически, если в системных настройках выбран ночной режим. Обладателям устройств с более ранними версиями операционных систем нужно открыть в WhatsApp «Настройки» -> «Чаты» -> «Тема» и выбрать желаемое оформление. В ближайшие дни тёмная тема станет доступна всем пользователям обновлённой версии WhatsApp.



Вполне ожидаемо тёмная тема мало что меняет в оформлении WhatsApp. Разработчики целенаправленно выбрали те же цвета, которые используются в аналогичном режиме на Android и iOS. При этом текст остаётся читаемым, а различные элементы интерфейса по-прежнему хорошо различимы.

Тёмная тема позволяет экономить заряд аккумулятора на смартфоне, а также значительно меньше напрягает глаза (особенно в вечернее и ночное время при недостаточном освещении или полной темноте).


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