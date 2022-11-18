WhatsApp

В WhatsApp появились опросы и сообщества

Фархад

WhatsApp

В новой версии WhatsApp для iOS и Android наконец-то появились две долгожданные для многих пользователей функции — опросы и сообщества.

Каждый пользователь может создавать опросы в любом чате WhatsApp, включая индивидуальные и групповые. Для этого нужно нажать на значок «+» и выбрать опцию «Опрос». Создатель опроса может просматривать подробные результаты голосования и видеть какой из вариантов выбрал каждый пользователь.

Кроме того, в меню чатов теперь можно создать своё «Сообщество», в которое будут входить специализированные группы по темам. Так управлять несколькими группами будет намного проще. Нововведение также позволяет также размещать объявления для участников всех чатов в сообществе.

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

+4461
Carter_Mayers
Блин, все эти сообщества, группы и лишний функционал, превращают мессенджеры во всякие соцсети. Такое далеко не всем нужно и полезно, благо хоть эта хрень вся пока что отключается ещё
47 минут назад
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EDD
+113
EDD
А тут можно создать опрос: насколько долгожданна эта функция или нет?
35 минут назад
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