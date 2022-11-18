В WhatsApp появились опросы и сообщества

В новой версии WhatsApp для iOS и Android наконец-то появились две долгожданные для многих пользователей функции — опросы и сообщества.Каждый пользователь может создавать опросы в любом чате WhatsApp, включая индивидуальные и групповые. Для этого нужно нажать на значок «+» и выбрать опцию «Опрос». Создатель опроса может просматривать подробные результаты голосования и видеть какой из вариантов выбрал каждый пользователь.Кроме того, в меню чатов теперь можно создать своё «Сообщество», в которое будут входить специализированные группы по темам. Так управлять несколькими группами будет намного проще. Нововведение также позволяет также размещать объявления для участников всех чатов в сообществе.