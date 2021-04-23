Разработчики WhatsApp обновили бета-версию мессенджера. В WhatsApp Beta 2.21.9.4 появилось нововведение, которое придётся по вкусу тем, кто часто пользуется голосовыми сообщениями — отправляет их и получает.
По данным WABetaInfo, в обновлённой версии WhatsApp появилась возможность настраивать скорость воспроизведения голосовых сообщений — х1, х1.5 или х2. Плавной надстройки нет. Воспроизведение ускоряется сразу же после нажатия на кнопку, что удобно, если нужно быстро прослушать какой-то фрагмент, у вас мало времени или ваш собеседник говорит слишком медленно.
Пользователи Telegram и некоторых других мессенджеров уже давно могут настраивать скорость голосовых сообщений, поэтому их это нововведение совершенно не удивит. В скором времени такая же настройка появится в релизной версии WhatsApp для Android и iOS.
Бета-версия WhatsApp автоматически приходит с серверов мессенджера на смартфоны пользователей, участвующих в бета-тестировании приложения. Её также можно установить вручную, скачав обновление с сайта WhatsApp.
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