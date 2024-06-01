В WhatsApp замечена новая удобная панель

Артем
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Похоже, мессенджер готовится переосмыслить процесс голосовых вызовов. Во всяком случае, на это намекает находка специалистов из WABetaInfo.

Речь идет о функциональности панели вызова во время разговора. Теперь в бета-версии 2.24.12.14 при входящем звонке фото абонента разворачивается на весь экран. Иконки верхней части позволяют свернуть окно вызова или добавить участников из списка контактов к текущему разговору. К нижней панели присоединился пункт дополнительных параметров. Найденные изменения касаются Android-версии WhatsApp и пока не ясно, дойдет ли редизайн до пользователей iOS. 

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Пока нововведения могут оценить только бета-тестеры. Ожидается, что в ближайшие дни апдейт представят и остальным пользователям.

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Источник:
WABetainfo
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