В WhatsApp замечена новая удобная панель

Похоже, мессенджер готовится переосмыслить процесс голосовых вызовов. Во всяком случае, на это намекает находка специалистов из WABetaInfo.Речь идет о функциональности панели вызова во время разговора. Теперь в бета-версии 2.24.12.14 при входящем звонке фото абонента разворачивается на весь экран. Иконки верхней части позволяют свернуть окно вызова или добавить участников из списка контактов к текущему разговору. К нижней панели присоединился пункт дополнительных параметров. Найденные изменения касаются Android-версии WhatsApp и пока не ясно, дойдет ли редизайн до пользователей iOS.Пока нововведения могут оценить только бета-тестеры. Ожидается, что в ближайшие дни апдейт представят и остальным пользователям.