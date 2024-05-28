Разработчики WhatsApp придумали кое-что новенькое. Что на это скажет Павел Дуров?

Александр



WhatsApp не стоит на месте и постоянно совершенствуется в попытке обогнать всех своих конкурентов. На этот раз его разработчики придумали киллер-фичу — увеличили продолжительность приветственного голосового сообщения в профиле с 30 секунд до одной минуты.

Этот лимит не затрагивает голосовые сообщения, они как и прежде могут быть намного длиннее.

Нововведение появилось в бета-версиях WhatsApp на Android и iOS. Вместе с этим была увеличена длина сторис и приветственных видеоосообщений в профиле — точно так же с 30 секунд до одной минуты. Вероятно, по мнению разработчиков, это позволит пользователям WhatsАрр лучше общаться друг с другом. По меньшей мере, у них появится возможность создавать презентационные ролики, в которых они будут рассказывать о том, чем они занимаются и чем могут быть полезны другим.
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Комментарии

tellurian
+1373
tellurian
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49 минут назад
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