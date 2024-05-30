WhatsApp переосмыслил закрепы. Стало удобнее, чем в Telegram



Команда разработчиков WhatsApp массово распространяет новую опцию, которая позволяет в одно нажатие найти любимые переписки. Об этом пишет WABetaInfo.



Согласно источнику, речь идет о полосе с фильтрами, которая расположена в верхней части экрана мессенджера. До сих пор фильтры позволили в одно нажатие оставить на экране непрочитанные чаты либо группы, а теперь туда добавился четвертый фильтр — «Избранные».







Похоже, это своего рода переосмысление функции закрепления чатов. Вместо того, чтобы постоянно занимать экран часто используемыми чатами, можно просто заранее пометить их как избранные и получать к ним доступ по нажатию на соответствующий фильтр.



Нововведение пока распространяется лишь на Android, начиная с WhatsApp версии 2.24.12.7. О внедрении нового фильтра на iOS пока не сообщается.