WhatsApp переосмыслил закрепы. Стало удобнее, чем в Telegram

Олег

WhatsApp


Команда разработчиков WhatsApp массово распространяет новую опцию, которая позволяет в одно нажатие найти любимые переписки. Об этом пишет WABetaInfo.

Согласно источнику, речь идет о полосе с фильтрами, которая расположена в верхней части экрана мессенджера. До сих пор фильтры позволили в одно нажатие оставить на экране непрочитанные чаты либо группы, а теперь туда добавился четвертый фильтр — «Избранные».

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Похоже, это своего рода переосмысление функции закрепления чатов. Вместо того, чтобы постоянно занимать экран часто используемыми чатами, можно просто заранее пометить их как избранные и получать к ним доступ по нажатию на соответствующий фильтр.

Нововведение пока распространяется лишь на Android, начиная с WhatsApp версии 2.24.12.7. О внедрении нового фильтра на iOS пока не сообщается. 

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Источник:
WABetaInfo
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