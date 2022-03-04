



Компания Microsoft выпустила очередную тестовую сборку Windows 11, предназначенную для предварительного тестирования в рамках программы Windows Insider. Она носит номер 22567 и распространяется в ветке Dev среди участников программы.



В настройках учётной записи теперь можно добавить банковскую карту, которая будет использоваться для покупок в Microsoft Store, а также оформления и продления подписок. Здесь же отображаются оформленные подписки.







Возможности интеграции привязанного к Windows Android-смартфона были расширены. Теперь на компьютере можно читать и отправлять SMS-сообщения, управлять телефонными вызовами, а смартфон может использоваться как беспроводная клавиатура или тачпад.



В «Центре обновления Windows» указано, что операционная система теперь задействует технологии для более экологичного использования при скачивании и установке обновлений. Приоритет будет отдаваться чистым источникам энергии, которые используются для подачи питания компьютеру. Предположительно, эта функция будет работать только для устройств, подключённых к сетевому адаптеру, а не с питанием от батареи.







Вступить в программу предварительного тестирования, чтобы получать пробные сборки Windows 11, можно через системные «Параметры» в разделе «Центр обновления Windows», там же можно выбрать ветку обновлений — от максимально экспериментальной до близкой к релизной. При желании всегда можно выйти из этой программы и откатиться к последней стабильной сборке Windows 11.







