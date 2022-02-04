



Компания Microsoft пересмотрела принцип выпуск тестовых сборок Windows 11 в рамках программы Windows Insider. Участникам этой программы по-прежнему доступны три канала предварительной оценки (Dev, Beta и Release Preview), но теперь между ними появилось больше принципиальных отличий.



В канале Dev будут тестироваться максимально экспериментальные изменения и нововведения, часть из которых, вероятно, никогда не дойдёт до релизных сборок Windows 11. Это позволит Microsoft тестировать на пользователях такие возможности операционной системы, которые раньше могли появляться только в сборках, предназначенных для изучения внутри компании.



Канал Beta, как и прежде, будет получать нововведения, приближенные к тому, что будет внедрено в стабильные сборки, а на канале Release Preview можно будет в числе первых получать доступ к новым возможностям, готовящимся к выпуску для всех пользователей.



Microsoft также сообщает, что некоторые новые возможности будут добавляться в предварительные сборки Windows 11 с помощью небольших патчей, что упростит их получение. Кроме того «инсайдерам» могут быть доступны разные варианты одних и тех же нововведений, что позволит Microsoft оставить наиболее оптимальный вариант на основе пользовательских отзывов о работе той или иной новой функции.







