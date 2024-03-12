В Windows 11 найдены секретные настройки

Разработчик под ником Enderman обнаружил в первичной настройке Windows 11 несколько опций, о которых ранее не было известно. Они позволяют обойти определённые ограничения операционной системы и пригодятся сисадминам и другим пользователям, которые время от времени имеют дело с установкой Windows на компьютеры.
Сразу после установки Windows 11 открывается экран подключения к интернету для входа в учётную запись Microsoft. Опытные пользователи знают, что можно настроить ОС и без сети, если нажать Shift + F10 и ввести команду oobe\bypassnro. Оказывается, что при первой загрузке компьютера со свежеустановленной Windows доступны ещё три опции.
Первая — режим аудита, который запускается по нажатию Ctrl + Shift + F3. С его помощью можно получить доступ к средству подготовки системы (Sysprep) и внести дополнительные изменения в процесс настройки.
Вторая — диагностика Windows Autopilot, запускающаяся клавишами Ctrl + Shift + D. Она позволяет просматривать сведения об устранении неполадок в процессе подготовки к настройке.
Третья — консоль разработчика на основе JavaScript, которую можно открыть кнопками Ctrl+Shift+J. С её помощью можно внести изменения в лицензионное соглашение с конечным пользователем. Очевидно, что эта функция предназначена для производителей компьютеров и ноутбуков.
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