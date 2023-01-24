Несколько недель назад стало известно, что компания Microsoft собирается внести серьёзные изменения в файловый менеджер «Проводник», встроенный в Windows 11. Будет изменён дизайн и добавят несколько новых возможностей, в том числе более глубокую интеграцию сервисов OneDrive и Microsoft 365.
Сайт Windows Central показал, каким станет «Проводник» в скором будущем, причём визуализация была создана на основе внутренних утечек из Microsoft. Не так давно эта утилита обзавелась вкладками, а в скором времени появится новая строка поиска, изменённая панель действий и кнопки для быстрой навигации по директориям.
На стартовой странице «Проводника» появится интеграция сервиса Microsoft 365 с доступом к хранящимся в облаке офисным файлам. У рекомендованных (недавних или часто используемых) файлов будут миниатюры с предпросмотром содержимого.
Непосредственно в «Проводнике» пользователю будут видны файлы, которыми его коллеги поделились по электронной почте. Их можно открыть, отредактировать, сохранить — и изменения будут синхронизированы между всеми участниками совместной работы над контентом.
Панель навигации в левой части окна осовременена, значки перерисованы в общем стиле. Также известно, что в «Проводнике» будет предпросмотр фотографий (изображение увеличивается, когда наводишь на него курсор мыши). К файлам можно будет добавлять тэги для более простой сортировки (примерно как в Finder на macOS).
Эти изменения в «Проводнике» станут крупнейшими за последние десять лет, то есть со времени создания версии этой утилиты для Windows 8. К сожалению, даже в таком виде «Проводник» будет гораздо менее удобным и функциональным в сравнении со сторонними файловыми менеджерами.
В Windows 11 очень круто прокачали «Проводник». Вам гарантированно понравится
Александр Кузнецов —
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