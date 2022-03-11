2
Microsoft Windows 11 Обновления

В Windows 11 появилось крутейшее приложение. Его встроили прямо в систему

Олег
2314

Windows 11


Microsoft добавила в последнюю бета-версию Windows 11 приложение Clipchamp. Об этом сообщает SlashGear.

Clipchamp — это приложение для базовой обработки и обрезки видеороликов. Microsoft приобрела компанию в прошлом году, а теперь всерьез настроилась сделать приложение частью своей фирменной операционной системы Windows 11.

В последней сборке Windows 11 Insider Preview Build 22572 разработчики и бета-тестеры обнаружили встроенное приложение Clipchamp. Теперь оно по сути стало нативным для Windows и пришло на смену собственному продукту Microsoft под названием Windows Movie Maker, который так и не снискал симпатий пользователей. WMM создавался как альтернатива Apple QuickTime Player, который уже довольно давно умеет конвертировать, обрезать, склеивать видеоролики, а также удалять или выделять из них звуковую дорожку. 

Clipchamp

Представленный теперь в составе Windows 11 Clipchamp умеет практически всё вышеперечисленное, причем позволяет пользоваться настоящей временной шкалой, как во «взрослых» видеоредакторах. Среди возможностей Clipchamp есть обрезка, разделение, переходы, текст с анимацией, а также преобразование текста в речь с использованием базы озвучки Azure.

Обновление пока находится в статусе бета, поэтому обычные пользователи получат его через какое-то время, как обычный апдейт системы. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
SlashGear
Cсылки по теме:
Что такое кобейджинговая карта «МИР»-UnionPay и почему все её резко захотели? Разбираемся
Новый iPhone SE (2022) прогнали в бенчмарках. Быстрый как «тринашка»?
В России резко взлетела «ВКонтакте»

Рекомендации

Рекомендации

OnePlus подкинула подлянку своим пользователям
WhatsApp круто обновился. Любители голосовых будут в восторге
Мобильная связь подорожает через две недели. Что нужно знать?
Я купил MacBook Air на M1 после Intel. Разочарование, торг, принятие, восторг

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–98
xtcxtc
фигня никто даже не заметит эту дичь
2 часа назад в 13:49
#