В Windows 11 появилось крутейшее приложение. Его встроили прямо в систему

Microsoft добавила в последнюю бета-версию Windows 11 приложение Clipchamp. Об этом сообщает SlashGear.Clipchamp — это приложение для базовой обработки и обрезки видеороликов. Microsoft приобрела компанию в прошлом году, а теперь всерьез настроилась сделать приложение частью своей фирменной операционной системы Windows 11.В последней сборке Windows 11 Insider Preview Build 22572 разработчики и бета-тестеры обнаружили встроенное приложение Clipchamp. Теперь оно по сути стало нативным для Windows и пришло на смену собственному продукту Microsoft под названием Windows Movie Maker, который так и не снискал симпатий пользователей. WMM создавался как альтернатива Apple QuickTime Player, который уже довольно давно умеет конвертировать, обрезать, склеивать видеоролики, а также удалять или выделять из них звуковую дорожку.Представленный теперь в составе Windows 11 Clipchamp умеет практически всё вышеперечисленное, причем позволяет пользоваться настоящей временной шкалой, как во «взрослых» видеоредакторах. Среди возможностей Clipchamp есть обрезка, разделение, переходы, текст с анимацией, а также преобразование текста в речь с использованием базы озвучки Azure.Обновление пока находится в статусе бета, поэтому обычные пользователи получат его через какое-то время, как обычный апдейт системы.