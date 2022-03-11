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Apple iPhone SE iPhone SE 3 iPhone SE (2022)

Новый iPhone SE (2022) прогнали в бенчмарках. Быстрый как «тринашка»?

Олег
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SE


8 марта 2022 года Apple провела свою весеннюю презентацию. На ней мы увидели несколько девайсов — как новых, так и обновленных. В частности, наконец вышел iPhone SE 3, о котором было столько слухов и утечек.

К сожалению, большинство инсайдов не подтвердились: никакого редизайна Apple не совершила и выпустила внешне всё тот же iPhone SE (2020), лишь слегка доработав его «железо». Например, смартфон получил модуль 5G, правда потом оказалось, что он урезан. Кроме того, оперативной памяти в нем стало больше — 4 Гб против 3 Гб у предшественника. Но самое главное изменение — новый чип Apple A15 Bionic.

Как мы помним, в iPhone SE (2020) был установлен топовый на тот момент Apple A13, и многие обрадовались этому факту. Однако на поверку оказалось, что чип «задушен» и до производительности более дорогих моделей с тем же SoC не дотягивает. Как же дела обстоят в iPhone SE (2022)?

Журналисты обнаружили в Geekbench показатели этого смартфона. Они нашли строки с идентификатором iPhone14,6, что соответствует iPhone SE (2022). Результаты в целом порадовали: оказалось, что устройство набирает 1695/4021 в одноядерном и многоядерном тесте. Это почти соответствует результатам iPhone 13 — 1672/4481. Любопытно, что в одноядерном тесте SE набрал даже больше «тринашки», что может указывать на полноценность его чипа.

Похоже, Apple решили в этот раз не экономить на SoC для iPhone SE (2022). Но впереди еще много тестов, и они могут показать обратное. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+80
Carter_Mayers
Дизайн вообще какашка, кажется эти корпуса от восьмёрок уже никогда не закончатся. Ну учитывая курс валют и цену, авось будет пользоваться спросом только за счёт более и более низкой цены
Сегодня в 10:44
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Mers
+569
Mers
Толку от этой «мощи», если автономность будет никакая. Лучше бы аккумулятор протестировали.
Сегодня в 09:49
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0
dimz80d
Ещё кому-то это интересно?
Сегодня в 09:40
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