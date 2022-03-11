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Россия Санкции ВКонтакте VK

В России резко взлетела «ВКонтакте»

Олег
1472

ВК


Российская социальная сеть «ВКонтакте» переживает резкий всплеск популярности на фоне блокировки зарубежных соцсетей. Об этом рассказали СМИ представители VK.

Согласно источникам, 8 марта 2022 года в VK зафиксировали рекордные суточные показатели популярности. Например, за день в этой соцсети пользователи посмотрели видеоролики 1,75 млрд раз, а клипы — 600 миллионов раз. Кроме того, всего за две прошедшие недели аудитория «ВКонтакте» увеличилась на 300 тысяч человек в сутки.

Выросла и база зарегистрированных пользователей. По словам представителей VK, количество ежедневных регистраций на платформе увеличилось на 20%; на столько же выросло число запросов и добавлений в друзья, а еще на 12% увеличилось количество звонков внутри приложения. Соцсеть ожидает, что все эти показатели продолжат расти.

Сейчас «ВКонтакте» решила поощрить контентмейкеров и отказалась от своей доли в их рекламном доходе — то есть, блогеры получают 100% прибыли от монетизации своего контента и показа рекламы в их каналах.

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

Mers
+569
Mers
Телега наверное тоже.
Сегодня в 10:13
#
+80
Carter_Mayers Mers
По любому, мессенджеры более гибкий и удобный продукт, сообщения и отправка и получение файлов самое так сказать полезное. Без всяких групп и сомнительного качества музыки вполне можно прожить, а вот остаться без самого необходимого уже крайне сложно
Сегодня в 10:43
#
+205
Rolen Mers
Она только и спасла)
час назад в 14:26
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