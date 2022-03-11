В России резко взлетела «ВКонтакте»

Российская социальная сеть «ВКонтакте» переживает резкий всплеск популярности на фоне блокировки зарубежных соцсетей. Об этом рассказали СМИ представители VK.
Согласно источникам, 8 марта 2022 года в VK зафиксировали рекордные суточные показатели популярности. Например, за день в этой соцсети пользователи посмотрели видеоролики 1,75 млрд раз, а клипы — 600 миллионов раз. Кроме того, всего за две прошедшие недели аудитория «ВКонтакте» увеличилась на 300 тысяч человек в сутки.
Выросла и база зарегистрированных пользователей. По словам представителей VK, количество ежедневных регистраций на платформе увеличилось на 20%; на столько же выросло число запросов и добавлений в друзья, а еще на 12% увеличилось количество звонков внутри приложения. Соцсеть ожидает, что все эти показатели продолжат расти.
Сейчас «ВКонтакте» решила поощрить контентмейкеров и отказалась от своей доли в их рекламном доходе — то есть, блогеры получают 100% прибыли от монетизации своего контента и показа рекламы в их каналах.
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