В Windows 11 появился Copilot — он перевернет ваши привычки работы за ПК

Олег

Copilot


Компания Microsoft внедряет в Windows 11 новый компонент, который должен изменить опыт использования ПК. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, речь идет о Windows Copilot. Программный модуль появился в бета-версии Windows 11 Dev Channel и любой желающий уже может его попробовать. Copilot приходит на смену неудавшемуся голосовому помощнику Windows Cortana, которая теперь закрыта спустя 8 лет после появления.

Windows Copilot — это новый нейросетевой помощник, встроенный прямо в Windows. Он нужен, чтобы помогать пользователю в текущих задачах в режиме реального времени: писать программный код, составлять электронные письма, создавать презентации, и, конечно же, искать любую информацию в сети.

Открыть Copilot можно нажатием клавиш WIN + С. Помощник откроется в боковой панели, после чего пользователь может набрать любую команду в поле ввода. Например, вы можете попросить Copilot открыть любое приложение, создать скрипт, тектовый файл, таблицу, найти что-то на компьютере и так далее. Помощник понимает контекст запроса и выполняет его.

Microsoft заявляет, что Copilot учится на привычках и предпочтениях владельца ПК и со временем становится точнее и быстрее. Особенно полезным помощник будет для людей, плохо знакомых с Windows или же тех, кому сложно ориентироваться в интерфейсе ОС. Однако потенциально новый инструмент может перевернуть опыт использования компьютера — если, конечно, не повторит печальную судьбу Cortana. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+4900
tellurian
В России. Уедет работать?
Сейчас при вызове появляется Кортана и пишет, недоступна в вашем регионе.
Или использовать впн.
8 минут назад
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