Коварное обновление Windows 11 замедляет все компьютеры в 2,5 раза. А отказаться нельзя

Олег

Windows 11


Свежее обязательное обновление Windows 11 замедляет скорость работы компьютеров. Об этом пишет Wildows Latest.

Согласно источнику, проблемы с производительностью компьютеров начались еще с мартовского обновления, но пика по количеству жалоб достигли сейчас — после выхода патча за июнь под номером KB5027231. Обновление классифицируется как обязательное, поскольку устраняет дыры в безопасности системы Это значит, что отказаться от него нельзя — установка происходит автоматически.

Пользователи сообщают, что после обновления Windows 11 твердотельные накопители их ПК и ноутбуков резко «проседают» в скорости. В отдельных случаях передача данных замедляется с 7000 до 3000 МБ/с, то есть фактически почти в 2,5 раза. Поскольку скорость работы SSD напрямую влияет на отзывчивость всей Windows и её интерфейса, изменения невозможно не заметить.

Отмечается, что после удаления патча KB5027231 скорость работы SSD восстанавливается до прежних значений. Единственное, что можно порекомендовать пострадавшим — удалить уже установленные патчи за март, апрель, май и июнь, и удалять все последующие, пока проблема не будет решена. 

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Источник:
Windows Latest
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