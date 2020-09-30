





В «Яндекс.Мессенджере» появились важные сообщения. Они хорошо заметны в чате и сохраняются в отдельный список, чтобы их легче было найти.Чаты — это живое общение, и в нём иногда теряется что-то важное. Среди поздравлений с днём рождения в школьном чате легко пропустить чёрную гелевую ручку, которая нужна на экзамене, а в потоке шуток и стикеров можно не заметить, во сколько вы с друзьями встречаетесь завтра вечером.Чтобы так не случилось, свое сообщение можно пометить как важное. Уведомление о нём получат даже те, кто отключил уведомления в чате, а на экране такое сообщение будет выделено рамкой и звёздочкой. Чтобы нужная информация не терялась со временем, все важные сообщения сохраняются в отдельный список, который участники чата могут посмотреть в любой момент.Важные сообщения работают в мобильных приложениях «Яндекс.Мессенджера» для iOS и Android, а также на компьютерах — в «Яндекс.Браузере» и на yandex.ru. В приложении «Мессенджера» для компьютеров важные сообщения появятся в ближайшее время.