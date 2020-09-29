Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал популярные мобильные браузеры. «Яндекс.Браузер» по итогам тестирования оказался лучшим на платформе Android, а на iOS — вторым после предустановленного Safari.
Всего Роскачество протестировало 24 браузера, доступных в российском сегменте App Store и Google Play. Авторы исследования оценивали надежность, быстродействие и безопасность браузеров, а также сравнивали, на каких платформах приложения более функциональные. Проверка показала, что браузеры на Android предоставляют больше возможностей, а приложения из App Store демонстрируют чуть более высокие результаты по скорости.
Лидирующий в рейтингах Яндекс.Браузер оценили за комфорт в использовании, реализацию автозаполнения форм, менеджер паролей, а также безопасность: антифишинговый тест браузера показал хороший результат.
Следует отметить, что с последним обновлением iOS «Яндекс.Браузер» стал доступен для выбора по умолчанию в операционной системе Apple. Чтобы изменить настройки, нужно обновить устройство до iOS 14, загрузить последнюю версию Яндекс.Браузера из App Store, в «Настройках» выбрать Яндекс, а затем «Браузер по умолчанию».
Оценить результаты исследования можно по ссылке.
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А мы все думали, Роскачество будет хвалить американский хром...