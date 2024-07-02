В «Яндекс Переводчик» добавят свыше 20 языков народов России

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Первым языком стал осетинский. Проект будут разворачивать в течение трех лет.Главная задача команды Яндекса позволить понимать носителей языка. Сервис переведет и отобразит на экране смартфона произнесенные реплики. Для части языков будет доступен режим живого диалога. Нейросеть сможет распознать слова, а технология синтеза речи озвучит их. Как сообщают специалисты, первым в списке языков с синхронным переводом, станет татарский.В дальнейшем поддержка синтеза речи расширится до десяти языков, а технологии Яндекса смогут переводить сайты в «Браузере», пользоваться голосовым вводом в «Поиске» и «Картах» через «Яндекс Клавиатуру». Также умный ассистент «Алиса» научится читать сказки народов России на разных языках.За три года в «Яндекс Переводчик» планируют добавить более 20 разных языков, включая чеченский, ингушский, бурятский тувинский и другие.