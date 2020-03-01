





Пассажиры «Яндекс.Такси» теперь могут видеть усреднённое значение оценок, поставленных им водителями. Такой рейтинг существовал и раньше, но не был виден пассажирам, хотя отображался водителям и службе поддержки.Водители могут выставлять пассажирам оценки — от 1 до 5 баллов. Рейтинг высчитывается из 40 последних оценок, при этом более свежие имеют повышенный вес. При выставлении низкой оценки водитель обязан выбрать причину, по которой ему не понравился клиент (испачкал салон, отказался оплачивать поездку и т. п.)Пассажиры с высокими оценками получают более высокий приоритет при заказе такси, а на заказы от клиентов с низким рейтингом водители выезжают менее охотно. Аналогичный рейтинг виден в глобальной версии приложения Uber, а в сервисе Uber Russia, который владеет «Яндекс», он не отображается.Пассажиры тоже могут ставить оценки водителям, работающим с «Яндекс» такси, и видеть их рейтинг при выборе автомобиля. Кроме того, они могут блокировать в приложении автопарки, чьи водители им по какой-то причине не нравятся.