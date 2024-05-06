В Японии запустили 6G. Скорость вас удивит!

Японские телеком-компании DOCOMO, NTT Corporation, NEC и Fujitsu создали тестовый прототип сети связи шестого поколения (6G). Скорость передачи данных в ней в десятки раз выше, чем при использовании 5G.
В сети 6G задействованы два диапазона — 100 ГГц на улицах и 300 ГГц внутри помещений. Скорость обмена данными достигает 100 Гбит/с, что примерно в двадцать раз больше, чем у 5G. Главная проблема заключается в том, что максимальная скорость возможна только при использовании устройства относительно близко к базовой станции (до 100 метров), а с отдалением от неё ширина потока снижается в линейной зависимости от затухания сигнала.
6G потребует установки гораздо большего числа передатчиков, чем в случае с 5G. Предполагается, что сети шестого поколения в основном будут устанавливать в торговых центрах, на предприятиях, в парках, на площадях, а также в других местах скопления большого числа людей.
В теории 5G обеспечивает скорость до 10 Гбит/с, но в реальности получается гораздо меньше (обычно не более 200 Мбит/с). Переход с 4G на 5G, должен сделать более комфортным в том числе онлайн-гейминг и потребление высококачественного видеоконтента, который требует быстрого скачивания большого объёма данных. У 6G другое предназначение, исследователи полагают, что эта технология откроет возможности использования голографической коммуникации и иммерсивного опыта с дополненной реальностью.
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