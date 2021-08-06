Техноблогер Валентин Петухов Wylsacom создал коллаборацию с «Яндексом». Об этом сообщают российские СМИ.
Wylsacom озвучил голосовое сопровождение автомобильных маршрутов в «Яндекс.Картах». Коллаборация создана в рамках проекта «Свои в городе».
Валентин надиктовал более 160 фраз, озвучивающих различные моменты и ситуации в дороге. Например, установив точки «А» и «Б», можно услышать «Царский маршрут построен» или «Распаковал маршрут! Поехали!», а предупреждение о фотофиксации скорости прозвучит как «Очередной блогер на дороге! Впереди камера». При перестроении маршрута пользователь услышит «Почитал комментарии и нашел более быстрый маршрут». А о прибытии в конечную точку, можно узнать от довольного голос, вещающего: «Царь доволен, мы приехали!»
Помимо «Вилсы», своими голосами с «Яндекс.Картами» поделились группа «Каста» и Рената Литвинова. Чтобы включить новый голос, пройдите в «Настройки» личного кабинета в приложении «Карт», откройте «Маршруты» и выберите «Звук» → «Голос».
На данный момент озвучка от знаменитостей появилась только в «Яндекс.Картах», но скоро её «завезут» и в «Навигатор». Голоса доступны в CarPlay и Android Auto. Напомним, что по умолчанию «Яндекс.Карты» предлагают три стандартных голоса «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий», а также искусственно созданные голоса мастера Йоды и Дарта Вейдера.
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Сидели рядом в машине и сравнивались пока ехали.