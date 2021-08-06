Компания Apple подтвердила, что будет сверять фотографии на пользовательских устройствах со своей базой снимков. Она будет выявлять фото, на которых изображено сексуальное насилие над детьми, чтобы не допустить распространение такого контента.
Apple будет проверять снимки, отправляемые через «Сообщения». Изображения будут сверяться по хэш-суммам или цифровым отпечаткам с базой существующих фотографий с запрещённым контентом. Технология разработана с учётом конфиденциальности пользователей, то есть сотрудники Apple и сторонних компаний не получат доступ к самим снимкам.
Компания Apple также усилит безопасность детей, пользующихся её устройствами. Если они получат сообщение с фотографией непристойного содержания, снимок будет скрыт или размыт и появится многоступенчатое предупреждение с разъяснением возможных последствий и способов защиты. Аналогичная защита будет установлена на тот случай, если ребёнок захочет поделиться с кем-нибудь своей откровенной фотографией. Если он всё решит отправить такой снимок, оповещение об этом будет отправлено его родителям.
В Siri и поиске будут появляться разъяснения и предупреждения при попытке найти контент, имеющий отношение к порнографии и насилию над детьми. Apple указывает, что будет сообщать в полицию о пользователях, обменивающихся детской порнографией и отправляющих детям непристойные фотографии.
Эти нововведения появятся с выпуском iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey осенью 2021 года.
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