Valve разрешила скрывать свои игры в Steam от друзей

Фархад
Стим

Разработчики из Valve приступили к бета-тестированию следующего обновления Steam. В тестовой сборке клиента появились одни из самых долгожданных функции конфиденциальности, а покупка стала более логичной.

Пользователи бета-клиента Steam могут скрывать свои игры и ачивки от друзей. Также они могут делать подарки онлайн, объединяя несколько покупок в одну транзакцию. Самое главное, что корзина покупок теперь синхронизируется на всех устройствах, привязанных к одному аккаунту.

Стим

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Попробовать новые функции можно только в бета-версии клиента Steam. Скорее всего, стабильная сборка приложения со всеми нововведениями выйдет в начале января.
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Источник:
Steam
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