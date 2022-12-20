Важное приложение от Apple появится на Android-смартфонах

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Согласно слухам, совсем скоро Apple TV появится в Google Play. Компания уже тестирует приложение для смартфонов на Android.Об этом сообщает профильный ресурс Mac Rumors, ссылаясь на инсайдера под ником ShrimpApplePro. Ранее информатор правильно предсказал появление Dynamic Island в iPhone 14 Pro и показал коробку для последней линейки «яблочных» смартфонов.Если информация подтвердится, пользователи Android-смартфонов получат доступ к стриминговому сервису Apple TV+. В данный момент такая возможность доступна только с помощью веб-версии или в телевизорах с Android TV и Chromecast с Google TV.Приложение можно найти на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также на некоторых моделях телевизоров от LG, Samsung, Sony и Vizio со встроенным смарт тв. Apple TV+ позволяет покупки или брать в аренду множество сериалов и фильмов из библиотеки iTunes Store.Доступность приложения Apple TV на смартфонах Android может увеличить аудиторию Apple TV+ и соответственно доходы от услуг Apple.