iPhone Apple Евросоюз

Аккумулятор в iPhone может стать съемным из-за решения Евросоюза

Олег

iPhone


Европейская комиссия разрабатывает пакет новых законов и нормативов, которые могут изменить конструкцию современных смартфонов. Об этом пишет SamMobile.

Речь идет о законах, которые должны поспособствовать большей экологичности и сроку жизни смартфонов. Если говорить коротко, то Евросоюз потребует от производителей портативной электроники, чтобы аккумулятор в них было легко извлечь и правильным образом утилизировать.

Регламент потребует, чтобы аккумуляторы в бытовых устройствах и электронике было легко заменить самостоятельно, без специальных навыков и замысловатых инструментов. Доступ к батарейному отсеку должен открываться либо снятием крышки, либо откручиванием легкодоступных винтов.

Новый закон будет применяться ко всем типам аккумуляторов, продаваемых в ЕС, в том числе встроенных в смартфоны и другую потребительскую электронику. С начала 2024 года вендоры должны будут предоставлять отчет об углеродном следе; статистика должна будет включать данные об извлечении и переработке аккумуляторов. Позже, в июле 2027 года, будет установлен максимальный предел выбросов CO2 для аккумуляторов, которого производителей смартфонов обяжут придерживаться.

Если описанные документы будут приняты окончательно, то всем производителям смартфонов, в том числе и Apple, придется подчиниться закону — иначе им не позволят продавать устройства в странах Евросоюза. По сути, аккумуляторы в будущих iPhone и других смартфонах могут стать либо съемными, либо легкозаменяемыми. Это вернет нас в эпоху кнопочных телефонов, к которым в дорогу можно было взять запасной заряженный аккумулятор. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+67
Volnorez Uraganov
Ну наконец то , собственно лично я как раз меняю телефон из за деградации батареи, а какой там процессор или камера мне по барабану , ибо практически ничего не фотографирую, и в игры на телефоне не играю, когда перешел на айфоны , а это то ли 2008 то ли 2007 год был , напрягало что самому батарею было не поменять, так что для меня это приятное изменение было бы , лишь бы спецслужбы не воспротивились этим переменам,
2 часа назад в 13:20
#
+492
law
Прощай влагозащитна)
2 часа назад в 13:30
#
EDD
+170
EDD
Сделайте процесс замены проще, чтоб контроллеры не ломались и не отваливались при пайке, чтоб соединение было проще, и ВСЁ! Съёмный аккум это жесть.
час назад в 14:26
#
+366
ubivec78
Ну некоторые производители умудряются совмещать одно с другим. Может и яблоко сможет)))
11 минут назад
#
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