Аккумулятор в iPhone может стать съемным из-за решения Евросоюза



Европейская комиссия разрабатывает пакет новых законов и нормативов, которые могут изменить конструкцию современных смартфонов. Об этом пишет SamMobile.



Речь идет о законах, которые должны поспособствовать большей экологичности и сроку жизни смартфонов. Если говорить коротко, то Евросоюз потребует от производителей портативной электроники, чтобы аккумулятор в них было легко извлечь и правильным образом утилизировать.



Регламент потребует, чтобы аккумуляторы в бытовых устройствах и электронике было легко заменить самостоятельно, без специальных навыков и замысловатых инструментов. Доступ к батарейному отсеку должен открываться либо снятием крышки, либо откручиванием легкодоступных винтов.



Новый закон будет применяться ко всем типам аккумуляторов, продаваемых в ЕС, в том числе встроенных в смартфоны и другую потребительскую электронику. С начала 2024 года вендоры должны будут предоставлять отчет об углеродном следе; статистика должна будет включать данные об извлечении и переработке аккумуляторов. Позже, в июле 2027 года, будет установлен максимальный предел выбросов CO2 для аккумуляторов, которого производителей смартфонов обяжут придерживаться.



Если описанные документы будут приняты окончательно, то всем производителям смартфонов, в том числе и Apple, придется подчиниться закону — иначе им не позволят продавать устройства в странах Евросоюза. По сути, аккумуляторы в будущих iPhone и других смартфонах могут стать либо съемными, либо легкозаменяемыми. Это вернет нас в эпоху кнопочных телефонов, к которым в дорогу можно было взять запасной заряженный аккумулятор.

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