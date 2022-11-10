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Веб-версия Apple Music скоро получит режим караоке

Фархад

Apple Music Beta


Компания Apple начала тестировать режим караоке в веб-версии сервиса Apple Music.

Доступ к нему может получить каждый желающий, перейдя по ссылке beta.music.apple.com на любом девайсе, включая игровые консоли, ПК, хромбуки, смарт-часы и другие устройства с браузером.

После входа под своим Apple ID вы увидите новый значок для просмотра текста песни в правом верхнем углу при её воспроизведении.

Интерфейса режима караоке в веб-версии Apple Music полностью соответствует дизайну живых текстов песен в приложениях для iPhone, iPad и Mac.

Скорее всего, Apple запустит эту функцию на основном сайте сервиса до конца текущего года.

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Источник:
MacRumors
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