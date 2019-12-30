Игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» спустя четыре года после релиза превзошла собственный рекорд по количеству онлайн-аудитории. Её количество составило более 94 тысяч одновременно играющих пользователей.
Данные были получены с помощью сервиса SteamCharts. Прежний показатель игры в момент релиза составлял около 92 тысяч игроков. Это число было зафиксировано в первый год после выхода игры.
Рост интереса к третьей части «Ведьмака» начался на прошлой неделе. С наибольшей вероятностью можно сказать, что этому поспособствовал выход одноименного сериала от Nteflix, а также рождественская распродажа в Steam. «Дикая Охота» добралась до 7 места в топе популярных игр магазина от Valve. Помимо этого аудитория оригинального «Ведьмака» то же выросло, число одновременно играющих пользователей в пиковый момент составило 12 тысяч пользователей, а вторая часть смогла похвастаться только 6 тысячами геймеров.
Напомним, недавно CD Projekt RED заключили новое соглашение с автором серии книг Анджеем Сапковским. За счет этого издатель приобрел права на выпуск новых проектов по вселенной «Ведьмака», а писатель дополнительные отчисления. Возможно очередная вспышка популярности и успех сериала подстегнет CDPR к созданию и выпуску новых игр по франшизе, которую так успешно встретили игроки.
Данные были получены с помощью сервиса SteamCharts. Прежний показатель игры в момент релиза составлял около 92 тысяч игроков. Это число было зафиксировано в первый год после выхода игры.
Рост интереса к третьей части «Ведьмака» начался на прошлой неделе. С наибольшей вероятностью можно сказать, что этому поспособствовал выход одноименного сериала от Nteflix, а также рождественская распродажа в Steam. «Дикая Охота» добралась до 7 места в топе популярных игр магазина от Valve. Помимо этого аудитория оригинального «Ведьмака» то же выросло, число одновременно играющих пользователей в пиковый момент составило 12 тысяч пользователей, а вторая часть смогла похвастаться только 6 тысячами геймеров.
Напомним, недавно CD Projekt RED заключили новое соглашение с автором серии книг Анджеем Сапковским. За счет этого издатель приобрел права на выпуск новых проектов по вселенной «Ведьмака», а писатель дополнительные отчисления. Возможно очередная вспышка популярности и успех сериала подстегнет CDPR к созданию и выпуску новых игр по франшизе, которую так успешно встретили игроки.
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