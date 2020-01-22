Потоковый сервис Netflix сообщил, что за первые недели после выхода «Ведьмака» сериал более 76 миллионов семей. Эти данные были получены с использованием новой системы подсчета, учитывающей учетные записи, на которых шоу смотрели дольше двух минут.Как полагают в Netflix, этого времени достаточно, чтобы учитывать намеренный просмотр, а не случайный запуск. Ранее методы подсчета статистики учитывали просмотры только с аккаунтов, на которых было просмотрено около 70% эпизода. Сервис решил отказаться от этой системы, поскольку она не позволяет оценивать статистику фильмов и сериалов равносильно.После введения нового метода подсчета в потоковом сервисе признали, что с его помощью результат получается на 35% выше, чем с предыдущей системой. Таким образом получается, что некоторые пользователи могли отказаться от просмотра «Ведьмака» после 10 минут. Несмотря на это, их короткий просмотр всё равно попал в статистику.По словам Netflix, новая методология похожа на то, как YouTube и BBC iPlayer отслеживает количество просмотров. Получается, что 46% подписчиков Netflix на конец 2019 года смотрели «Ведьмака».Помимо этого, в своем отчете для инвесторов стриминговый сервис использовал отчет Google Trends, чтобы продемонстрировать, что сериал по мотивам книги Анджея Сапковского был популярнее «Мандалорца». Стоит отметить, что статистика поисковых запросов имеет мало общего с количеством просмотров. Также напомним, сервис Disney+, на котором состоялась премьера «Мандалорца», официально доступен только в трех странах.