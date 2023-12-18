Видеоигры в России хотят «посадить» под жесткий контроль

Артем
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Фото: Unsplash 
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) предложил взять полностью под свой контроль рынок видеоигр. Даже власти посчитали инициативу регулятора слишком суровыми.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». По словам представителей ЕРАИ документ, названный «Концепцией правового регулирования отрасли видеоигр», будет работать в «интересах сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Он подразумевает, что все средства от продаж игр должны проходить через единый центр перевода ставок, где часть денег будут направлены на поддержку российских разработчиков. Остатки будут перечисляться платформам — Steam, PS Store, Xbox и так далее. Также «Субъект видеоигр» должен присоединиться к информационным системам ЕРАИ и отчитываться о каждой транзакции. Продажу в обход ведодмства предложили запретить.

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Минэкономики, Минфин, Роскомнадзор обеспокоились тем, что ЕРАИ полностью пытается взять в свои руки административную и финансовую часть урегулирования. Предложенные идеи сочли слишком радикальными и рассматривают «более мягкое и безопасное регулирование», так как принятие предложенного документа может отпугнуть российских разработчиков и распространителей.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

YABLOKOFON
0
YABLOKOFON
Класс минус стим походу да и другие площадки которые вертели поддерживать мёртвый отечественный геймдев и разрабов гoвнoделов из мейлсру например
час назад в 15:37
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